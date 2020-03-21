شركة "مياه أسيوط" تَدعم أسطولها الميكانيكى بـ5 أوناش جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بأن الشركة دعمت أسطولها الميكانيكي بـ5 أوناشٍ شوكة جديدة تبلغ حمولة الونش الواحد منها نحو 3 أطنان، وذلك فى إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح عبدالغفار، في بيان اليوم، أنه سيتم تخصيص 3 أوناش للأسطول الميكانيكي بمحافظة أسيوط، وونشين آخرين لتدعيم الأسطول الميكانيكي بمحافظة الوادي الجديد، بهدف استخدامها في أعمال الصيانة، ورفع المحولات الكهربائية، ومواتير ومولدات الكهرباء بالمحطات، بالإضافة إلى سحب الطلمبات الغاطسة، والتي من شأنها رفع كفاءة وسرعة الأداء المؤسسىي.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تسعى بكل طاقتها للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لمشتملات قطاعى المياه والصرف الصحى.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات التى تمكن من تطبيق أحدث استراتيجيات الأداء المؤسسى فى الإصلاح والتوصيل، ومن بين تلك المعدات توفير 4 كباشات جديدة لأعمال التطهير بغرف وخطوط الصرف الصحى، و16 سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، و30 تروسيكلاً لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بجانب سيارتي قلاب كبيرتين سعة الواحدة 8 م3، ورفع كفاءة سيارة نقل كلور سعة 7 أسطوانات.