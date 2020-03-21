أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد تأجيل الأقساط 6 شهور.. ما موقف حاجزي الإسكان الاجتماعي من الدفع؟

02:28 م السبت 21 مارس 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن قرار البنك المركزي، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتشمل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض، التجزئة المصرفية التي تعني القروض الشخصية (السيارات، والتمويل العقاري، والسلع المعمرة، والقرض الشخصي)، وكذلك قروض الشركات الكبري، والصغيرة والمتوسطة، بينما القروض التي لاتخضع للمبادرة، تشمل قروض المشروعات متناهية الصغر وذلك لأختلاف طبيعة سداد الأٌقساط.

وأشار رشدي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي مواطن من حاجزي الإسكان الاجتماعي، تم خصم القسط الشهري منه من طرف البنك، عليه العودة إلى البنك ليعيد له القسط.

ويسدد حاجزي الإسكان الاجتماعي أقساط شهرية تتراوح بين 400 جنيه وحتى 1000 ألف جنيه، ووصل عدد الحاجزين بالمشروع لأكثر من 320 ألف حاجز.

كما يسدد بعض المتقدمين في الإعلانات الأخيرة من الإسكان الإسكان الاجتماعي ولم يتم تسليمهم الشقق أقساط ربع سنوية بقيم تصل لـ1500 جنيه أو 2000 جنيه.

الإسكان الاجتماعي حاجزي الإسكان الاجتماعي تأجيل الأقساط مشروعات الإسكان الاجتماعي مبادرة البنك المركزي

الخبر التالى:

شركة "مياه أسيوط" تَدعم أسطولها الميكانيكى بـ5 أوناش جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 277170

    عدد المصابين

  • 91989

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعديل الأذان.. الأوقاف تغلق جميع المساجد والزوايا لمدة أسبوعين بسبب كورونا