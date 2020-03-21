بعد تأجيل الأقساط 6 شهور.. ما موقف حاجزي الإسكان الاجتماعي من الدفع؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن قرار البنك المركزي، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وتشمل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض، التجزئة المصرفية التي تعني القروض الشخصية (السيارات، والتمويل العقاري، والسلع المعمرة، والقرض الشخصي)، وكذلك قروض الشركات الكبري، والصغيرة والمتوسطة، بينما القروض التي لاتخضع للمبادرة، تشمل قروض المشروعات متناهية الصغر وذلك لأختلاف طبيعة سداد الأٌقساط.

وأشار رشدي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي مواطن من حاجزي الإسكان الاجتماعي، تم خصم القسط الشهري منه من طرف البنك، عليه العودة إلى البنك ليعيد له القسط.

ويسدد حاجزي الإسكان الاجتماعي أقساط شهرية تتراوح بين 400 جنيه وحتى 1000 ألف جنيه، ووصل عدد الحاجزين بالمشروع لأكثر من 320 ألف حاجز.

كما يسدد بعض المتقدمين في الإعلانات الأخيرة من الإسكان الإسكان الاجتماعي ولم يتم تسليمهم الشقق أقساط ربع سنوية بقيم تصل لـ1500 جنيه أو 2000 جنيه.