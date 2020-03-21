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بعد إغلاق المساجد.. ما هي الصيغة الجديدة للأذان؟

02:09 م السبت 21 مارس 2020
بعد إغلاق المساجد.. ما هي الصيغة الجديدة للأذان؟

تطهير مسجد الحسين

كتب- محمد نصار:

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن الآذان يكون بالصيغة التالية: "اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله".

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