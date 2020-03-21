أعلى عائد في مصر.. خطوات شراء شهادة 15% من بنكي الأهلي ومصر إلكترونيا

كتبت- منال المصري:

يطرح بنكا الأهلي ومصر، غدًا شهادة ادخار ذات آجال عام واحد بعائد هو الأعلى في مصر، وسيقتصر بيع الشهادة إلكترونيًا.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة بعائد 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا.

ويتيح البنكان شراء الشهادة عبر الإنترنت والموبيل بنكج فقط، بحسب بيانات سابقة للبنكين.

ويوضح مصراوي في الخطوات التالية كيفية شراء الشهادة عبر الإنترنت.

1-الاشتراك في الخدمة:

العميل الذي سيشترك في خدمة الإنترنت أو الموبايل بانكنج لأول مرة يحتاج للذهاب إلى أحد فروع البنكين لتقديم طلب اشتراك في الخدمة بصورة الرقم القومي.

2-الكود والرقم السري للعميل:

عقب الاشتراك في الخدمة يحصل العميل على كود المستخدم المكون من 8 أرقام، ثم يرسل البنك الرقم السري للخدمة على الموبايل الشخصي للعميل.

3-تحميل تطبيق الموبيل بانكنج:

بعد أن ينهي العميل هذه الخطوات، يحمل تطبيق الموبيل بانكنج من متجر التطبيقات الإلكترونية من على الهاتف، وتطبيق البنك الأهلي باسم "NBE الأهلي" وتطبيق بنك مصر تحت اسم "BM ON LINE" ويحتاج توافر تليفون أندرويد أو أي فون.

4-طريقة الدخول على التطبيق:

تحميل التطبيق يتم الضغط علىه بضغطه واحدة ثم اختيار نوع اللغة عربي أو أنجليزي، ثم اختيار معاملات الأفراد، يطلب التطبيق إدخال رقم الكود الشخصي المكون من 8 أرقام ثم الرقم السري ويتم الدخول على التطبيق بمجرد صحة الرقم السري.

5-شراء الشهادة:

يختار العميل بعد ذلك شراء الشهادة 15%، ويحدد قيمة الشراء، سيعمل البنك اتوماتيكيا بربط الشهادة عبر خصم قيمتها من حساب العميل.

ماذا سيحدث إذا ادخلت البيانات خطأ؟

إذا ادخل العميل الرقم السري 3 مرات خطأ، يعود العميل لتنشيط الخدمة كإجراء احترازي من البنك لعدم وجود اختراق، من خلال الاتصال بخدمة العملاء، لإعادة تنشيط الخدمة وتغيير الرقم السري.

طرق أخرى

وأتاح بنك مصر السماح بشراء الشهادة عبر التحويلات من حساب عميل في أحد البنوك إلى بنك مصر، كإجراء تسهيلي على العميل مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة "ابن مصر" ذات الفائدة %15ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل.

كما أتاح بنك مصر شراء الشهادة 15% من خلال الميل الألكتراوني للبنك. ebnmisr@banquemisr.com