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رمز العطاء.. انتصار السيسي توجه رسالة لأمهات المصريين في عيدهن

12:29 م السبت 21 مارس 2020
رمز العطاء.. انتصار السيسي توجه رسالة لأمهات المصريين في عيدهن

انتصار السيسي

كتب - محمد نصار:

وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر للأم المصرية في عيدها، قائلة: "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".

وأضافت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".

ويوافق اليوم 21 مارس الذكرى السنوية لعيد الأم.

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انتصار السيسي أمهات المصريين عيد الام

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