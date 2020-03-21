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مصر للطيران تسير 7 رحلات لنقل 500 راكب إلى المدن السياحية

12:28 م السبت 21 مارس 2020
مصر للطيران تسير 7 رحلات لنقل 500 راكب إلى المدن السياحية

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 7 رحلات طيران داخلية، تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بعد تنفيذ قرار تعليق رحلات الطيران الدولية، واستمرار الرحلات الداخلية والشحن الجوي.

وأكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، علي إستمرار رحلات الشركة الداخلية والشحن الجوي خلال فترة تعليق الرحلات والذي يستمر حتى 31 مارس الجاري، من المقرر أن تسير مصر للطيران علي مدار اليوم 7 رحلات طيران داخلية لنقل حوالي 500 راكب إلي المدن السياحية، بإجمالي رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلتين إلى أسوان ورحلة إلى الغردقة.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم الطائرات والمعدات، وكافة الأماكن المخصصة لاستقبال الراكب داخل استراحات السفر الخاصة بالشركة داخل مطار القاهرة الدولي، للحفاظ على سلامة العملاء والعاملين.​

مصر للطيران المدن السياحية تعليق حركة الطيران رحلات طيران داخلية

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