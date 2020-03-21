تسليم مدرسة للتعليم الثانوى بالإسكان الاجتماعي في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعي"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار زيادة المباني الخدمية بالمدينة.

وأضاف النجار، في بيان اليوم، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضي، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسي – مدرستين للتعليم الثانوي) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوي، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى ٨ مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تُعد واحدة من المناطق التي استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بلغت نحو ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.