أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​​وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان إجراءات تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

12:41 ص السبت 21 مارس 2020
​​وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان إجراءات تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتناول الوزيران الموقف الحالي لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدا ضرورة الانتهاء منها طبقاً للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيدًا للعرضها على رئيس الوزراء، وناقش الوزيران أيضًا إجراءات البدء في تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة الحملة الإعلامية التي ستطلقها الوزارة قريبًا، حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة وباقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية في مستوي النظافة في الشوارع.

وزارة التنمية المحلية محمود شعراوي منظومة المخلفات الجديدة وزيرة البيئة

الخبر التالى:

"الري": إزالة 287 حالة تعد على نهر النيل خلال أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 270325

    عدد المصابين

  • 90603

    عدد المتعافين

  • 11276

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان