​​وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان إجراءات تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وتناول الوزيران الموقف الحالي لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدا ضرورة الانتهاء منها طبقاً للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيدًا للعرضها على رئيس الوزراء، وناقش الوزيران أيضًا إجراءات البدء في تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة الحملة الإعلامية التي ستطلقها الوزارة قريبًا، حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة وباقي الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية في مستوي النظافة في الشوارع.