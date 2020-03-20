وزير النقل يتابع استئناف حركة شحن البضائع على الخط الملاحي "سفاجا/ ضبا"

القاهرة- (أ ش أ):

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، استئناف حركة شاحنات البضائع، اليوم الجمعة، على الخط الملاحي (سفاجا/ ضبا) بين مصر والسعودية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم اليوم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية على الخط لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع (خضروات وفواكه) بدون جسم العربة والسائق، حيث غادرت السفينة (بوسيدون إكسبريس) من ميناء سفاجا وعليها 20 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى؛ لتلبية احتياجات السوق السعودي من الخضروات والموالح والفواكه، بما لا يخل باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

كما وجه الوزير بالتنسيق بين مدير ميناء سفاجا وأعضاء المجتمع الميناءي مثل شرطة أمن الموانئ والمرور والجمارك وغيرها؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحري لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية، وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية.

وأفادت وزارة النقل بأن الخط الملاحي بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني مستمر في أداء النشاط التجاري بين الميناءين، حيث سيتم العمل بدء من الساعة العاشرة من مساء اليوم بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضي الأردنية، وكذلك العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية من خلال الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.