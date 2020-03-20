حملة لتعقيم قصور الثقافة وجميع المباني التابعة لها في المحافظات (صور)

كتب- محمد عاطف:

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تعقيم وتطهير أفرعها وجميع المباني التابعة لها في المحافظات والأقاليم المختلفة، والتي تتخطى 550 موقعًا ما بين مكتبة وقصر وبيت ثقافة، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لحماية العاملين في الهيئة والجمهور.

وقرر الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تعليق جميع الأنشطة الثقافية والفنية لحين إشعار آخر، تماشيا مع قرارات وزيرة الثقافة ومجلس الوزراء، على أن يقتصر في عدد من القصور على حملات التوعية والإرشادات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التي يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.

وكرّم الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، جميع العاملين بفرق ثقافة الوادي الجديد، برئاسة محسن حسب مدير الفرع، لسرعة الاستجابة لتطهير الفرع والمواقع التابعة له، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومنحهم شهادة تقدير لجهودهم في تطهير 20 موقعًا ثقافيًا على مستوى المحافظة.