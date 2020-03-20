​"المنشآت الفندقية" تكشف حقيقة إجبار عامل على الاستقالة بسبب "كورونا"

كتب- يوسف عفيفي:

نفت غرفة المنشآت الفندقية، اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية، حول إجبار أحد العاملين في أحد الفنادق العائمة بأسوان على الاستقالة، بسبب إصابته بـ"كورونا المستجد".

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن العامل طباخ على أحد الفنادق العائمة بأسوان، وقدم طلبًا بإجازة اعتيادية، قبل أن يتقدم باستقالته أول أمس الأربعاء، بمحض إرادته، ولم يجبره أحد على الاستقالة كما أشيع، مضيفًا أنه حصل على جميع مستحقاته المالية فور تقدمه بالاستقالة.

وأكد فوزي، أن الشركة المالكة للفندق ملتزمة بجميع الاشتراطات والقوانين التي تحافظ على مصلحة الموظفين والعاملين.

ومن ناحيته، أشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذتها الحكومة، بشأن الحفاظ على مصلحة العاملين في القطاع السياحي، من ضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.