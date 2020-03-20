قرار عاجل من السياحة بشأن مواجهة "كورونا" في فنادق القاهرة والجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية، اليوم الجمعة، وبشكل عاجل، إغلاق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.

جاء ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحًا، حتى يوم 31 مارس الجاري.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج أخر نزيل، استمرارًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.​