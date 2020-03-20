الوقاية للجميع.. متطوعون يوزعون "كمامات وقفازات" مجانًا (صور)
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تصوير - علاء أحمد:
وزع مجموعة من المتطوعين، عددًا من الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين مجانا بشوارع العباسية، ضمن أدوات الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.
كانت الحكومة، اتخذت عدة قرارات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وإغلاق الأسواق والكافيهات ومراكز الشباب.
وتعد الكمامات والقفازات ومواد التعقيم والمطهرات، ضمن أدوات الوقاية لمنع الإصابة بفيروس كورونا .
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