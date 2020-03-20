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فيديو| أول صلاة جمعة في مسجد بالجيزة بعد التحذير من التجمعات

03:25 م الجمعة 20 مارس 2020
فيديو| أول صلاة جمعة في مسجد بالجيزة بعد التحذير من التجمعات

صلاة الجمعة

كتب – أسامة علي

تصوير – عمر هشام:

شهدت صلاة الجمعة، بأحد مساجد الجيزة، إقبالا من المصلين رغم التحذير من التجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الوضع هذا الأسبوع كان مختلفًا بعض الشيء، ففي الأيام الماضية أجازت هيئة كبار العلماء إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس، وأداء الصلاة في المنزل، فيما لم يأخذ المئات بتلك "الرخصة الشرعية" وتوافدوا على المساجد.

وأدى عشرات المصلين الصلاة في جماعة، مع توخي الحذر من قبل بعضهم بارتداء كمامات.

كانت وزارة الأوقاف، قالت إن المساجد مفتوحة لإقامة صلاة الجمعة مع اتخاذ إجراءات عديدة لتعقيمها وتطهيرها.

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