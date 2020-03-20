لمواجهة كورونا.. محافظة القاهرة تمنع إقامة سوق الجمعة

كتب - محمد نصار:

منع حي الخليفة بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق إقامة سوق الجمعة الأسبوعى بالحي.

وقال بيان للمحافظة، الجمعة، إن المنع يأتي تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .مشددا كذلك على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد قاد مساء أمس حملة مكبرة شملت شوارع قصر النيل والشواربي والألفى و٢٦ يوليو وميدان عرابي والأزهر والحسين وشارع النصر وعباس العقاد وشارع النزهة بحي شرق مدينة نصر وشارع الميرغني وميدان روكسى للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس الوزراء باغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.