مجلس النواب للمواطنين: ابقوا في منازلكم.. وابعدوا عن الشائعات

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

ناشد مجلس النواب، أبناء الشعب بالبقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناشد المجلس، المواطنين، الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، إذ أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستسهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه نتيجة لذلك، وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الإجابة عن هذه التساؤلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الجمعة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، ومطالبة المواطنين بمساعدة الدولة في محاصرة الفيروس.

وثمن مجلس النواب الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، إلى جانب توافر السلع الغذائية ووجود احتياطي استراتيجي كافٍ منها، مناشدًا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وذكر المجلس في البيان أن "مجلس النواب المعبر عن شعب مصر العظيم وبعد أن استعرض الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذت في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يبارك هذه الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الدولة ابتداء من القيادة السياسية التي وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحة المواطنين على أي أمر آخر، وما تلى ذلك من تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة، أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم، والمقاهي، والمحلات، والمولات التجارية، تجنيبًا لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح معظم دول العالم قويها وضعيفها".

كما أشاد مجلس النواب بأداء القوات المسلحة "التي ما بخلت بجهد في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية السريعة بأسلوب احترافي -كعادتها دائماً- لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية والحكومية والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين، وفي مقدمتها مجلس النواب لضمان تحقيق الوقاية والحماية من أي خطر محتمل، موجهاً الشكر والتقدير لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة الذي جعل كل فرد منهم الوطن أغلى من حياته".

وأكد المجلس اطمئنانه لتوافر السلع الغذائية وإتاحتها للجميع في كل الأوقات، مع وجود احتياطي استراتيجي كافٍ منها، وبالتالي لا توجد أي ضرورة للشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة.

وأهاب المجلس بالمواطنين التحلي بالمسؤولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها.