انخفاض 5 درجات وأمطار جديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات مئوية.

وأوضحت شاكر، في تصريحات لمصراوي اليوم، أن الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأشارت إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد ومناطق من القاهرة والوجه البحري.

وأضافت: "تبلغ درجات الحرارة على القاهرة 17 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 17 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 19- 20، وتبلغ على جنوب الصعيد بين 25- 26 درجة مئوية".

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين (الأحمر والمتوسط) من معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما بين من 2 - 2.5 مترًا.

ونصحت شاكر المواطنين بضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ضرورة القيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلاً عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.​