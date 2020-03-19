تحدي الخير.. نواب يعلنون تكفلهم بالأسر الفقيرة المتضررين من كورونا

كتب- احمد علي:

أعلن النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، تكفله بـ100 أسرة في مسقط رأسه بقرية الإسماعيلية في محافظة المنيا، لمدة شهر يبدأ من السبت 21 مارس.

وقال النائب في بيان له اليوم الخميس، إنه في ظل الظروف الراهنة وما تعيشه البلاد بسبب فيروس كورونا، قرر أن يتكفل بمتطلبات 100 أسرة في مسقط رأسه بقرية الإسماعيلية في محافظة المنيا، ويوفر لهم المواد الغذائية، ومواد التطهير والتعقيم لمدة شهر يبدأ في 21 مارس وحتى 21 أبريل، وتمتد تلك المدة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وطالب النائب عبدالرحيم علي، أعضاء مجلس النواب، أن يتكفل كل نائب بعدد من الأسر ويوفر لهم المواد الغذائية، وما يحتاجونه من مواد تطهير وتعقيم،علاوة على توعية الجميع بخطورة فيروس كورونا،وكيفية مقاومته وتجنبه، وعلى رأسها الالتزام بالمنازل قدر المستطاع.

فيما أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن مبادرته بكفالة المواد الغذائية لـ٥٠ أسرة ضمن مبادرات التحدي التي أطلقها لاعبو كرة القدم وفنانو مصر نظرًا للظروف العامة للبلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بدر فى بيان صحفى له لقد قررت عمل تحدي النواب، ولذلك سأتبرع بكفالة المواد الغذائية الاساسية لعدد 50 اسرة لمدة 3 شهور، مشيرًا إلى أنه أختار اتنين من النواب يشاركوا في التحدي معلنًا انهم إذا قبلوا التحدي يختاروا ناس تانية وهما

النائب حسن عمر و النائب إيهاب غطاطى ولم يكتفي بدر بهذا الامر فقط بل قام عصر اليوم بحملة تعقيم داخل مركز شبين القناطر وشملت الحملة، تعقيم محطات السكك الحديد وغرف التذاكر والعاملين وكذلك إستراحة العاملين بالهيئة.​