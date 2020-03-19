بالصور.. محلات وسط البلد تغلق أبوابها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
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كتب - محمود مصطفى:
تصوير - روجيه أنيس و أسامه عبدالنبي:
بدأت محلات شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، غلق أبوابها أما الزبائن، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات والمطاعم والكافيهات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا اليوم الخميس، بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.
ونص القرار في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".
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