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بعد قليل.. بيان مهم من وزير التربية والتعليم

07:14 م الخميس 19 مارس 2020
بعد قليل.. بيان مهم من وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامه علي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور بيانا مهما من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد الأحد الماضي، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه السادة المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي بيان هام

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