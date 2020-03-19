أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

تخصيص رقم واتساب لاستفسارات العمالة غير المنتظمة بشأن تعويضات "كورونا"

07:12 م الخميس 19 مارس 2020
تخصيص رقم واتساب لاستفسارات العمالة غير المنتظمة بشأن تعويضات "كورونا"

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب – يوسف عفيفي:

خصصت وزارة القوى العاملة، رقما تليفونيا (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "الواتس أب".

كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لبعض العاملين بالوزارة، لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

اقرأ أيضا:

يستفيد منها 300 ألف عامل.. كيف تحصل على إعانة القوى العاملة بسبب كورونا

وزارة القوى العاملة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

بعد قليل.. بيان مهم من وزير التربية والتعليم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 256

    عدد المصابين

  • 28

    عدد المتعافين

  • 7

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 236926

    عدد المصابين

  • 85778

    عدد المتعافين

  • 8987

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة مواطن من الجيزة