تخصيص رقم واتساب لاستفسارات العمالة غير المنتظمة بشأن تعويضات "كورونا"
كتب – يوسف عفيفي:
خصصت وزارة القوى العاملة، رقما تليفونيا (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg.
وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "الواتس أب".
كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه لبعض العاملين بالوزارة، لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).
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