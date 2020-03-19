مقترح برلماني بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

كتب- محمد نصار:

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترحًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، لمنح المواطنين حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتخفيف من حدة تداعيات وآثار أزمة كورونا.

وقالت إيفلين متى، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، ومن بينها تخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة كاحتياطي لتخفيف العبئ عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستحق الإشادة والتقدير.

وتابعت: "لكن على الجانب الآخر، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار والحسبان، أن فئات سيلحقها ضرر من وراء هذه الأزمة، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم أو ركودها، وهو ما سيتسبب في زيادة أعباء المعيشة الواقعة على عاتقهم".

واقترحت عضو مجلس النواب، تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين تخفيفًا عنهم على أن يتم سدادها في وقت لاحق لحين استقرار الأوضاع، لافتة إلى أن مقترحها يتوافق مع توجيهات الدولة للتيسير على المواطنين، كما يتفق مع أحكام الدستور.