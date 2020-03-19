القوات المسلحة: تطهير مجلسي الوزراء والنواب للوقاية من كورونا

كتب - محمد سامي:

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء بما في ذلك المنشآت وقاعات المؤتمرات وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا.

وقدم المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه.

وأكد أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية والتدابير الوقائية والإحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات , كما أشاد بالروح المعنوية العالية التى لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية ، فضلاً عن الإسلوب الإحترافى الذى إستخدمته الأطقم المتخصصة فى أعمال التطهير.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس " كورونا " المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.