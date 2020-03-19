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مطار القاهرة بلا ركاب ... تصفير شاشات صالات السفر والوصول - صور

02:14 م الخميس 19 مارس 2020
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كتب- محمد عبيد:

صفرت مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة الدولي قبل قليل لوحاتها الرقمية، وخلت صالات السفر والوصول من جميع الركاب والمسافرين والرحلات بعد إقلاع آخر الرحلات بالمطار، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة بتعليق حركة الطيران بالمطارات حتى 31 مارس الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ العاملون بقطاع الطيران المدني، والشركات التابعة، تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، أن جميع الشركات التابعه لقطاع الطيران، بدأت تنفيذ مهام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر أن يتم تعقيم وتطهير موسع للمطارات المصرية وطائرات مصر للطيران، وجميع مباني المطارات وهناجر الصيانة ومكاتب الموظفين.

كانت وزارة الصحة، خصصت عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية داخل دائرة وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

مطار القاهرة حركة الطيران تعليق الرحلات الجوية

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