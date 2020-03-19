قروض ميسرة.. حزمة إجراءات عاجلة بـ"المنشآت السياحية والتجارية" لمواجهة خسائر كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

عُقد في مقر غرفة المنشآت السياحية اجتماعًا تنسيقيًا بين المسؤولين عن غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة، والغرفة التجارية بالجيزة ممثلة في محمد إمبابي نائب رئيس الغرفة، ورئيس شعبة الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، وذلك لبحث التداعيات والأزمات التي تواجه المنشآت السياحية، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ناقش الاجتماع الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية من جراء القرارات الأخيرة والتي استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة القاهرية التي تمر بها البلاد.

استعرض الحضور العديد من المقترحات التي تصب في صالح الحفاظ على الاستثمارات السياحية والعمالة بدلاً من تشريدها، نتيجة للتراجع والانخفاض الكبير في مواردها المالية وإيراداتها جراء تلك الإجراءات والتأثيرات السلبية الواقعة على المنشآت السياحية.

وجرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنسيقية بين الغرفتين تمثل ورقة عمل للمساهمة في دعم المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة دون خسائر للاقتصاد القومي.

وتمثلت الخطوات في إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لعقد اجتماع عاجل أو مخاطبة طارق عامر محافظ البنك المركزي لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التي تحمل أنشطة "مطاعم، كافتيريات، كافيه"، على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 أشهر من تاريخ استلامه للقرض.

وأوصى الاجتماع بضرورة تقديم وزير السياحة والآثار، مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط "مطاعم وكافتيريات وكافيه" من سداد قيمة فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه لمدة 6 أشهر لتخفيف الأعباء عنها.

وأوصى الاجتماع مخاطبة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار لهيئة التأمينات الاجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط "مطاعم، كافتيريات، كافيه" من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين باستمارة 2 تأمينات من التأمينات الإجتماعية لمدة 6 أشهر تبدأ من صدور القرار.

واتفق مسؤولو الغرفتين، على توجيه خطابات تحمل مناشدات لأصحاب المولات التجارية بالتيسير مع المستأجرين الذين يكون نشاطهم "مطاعم، كافتيريات، كافيه" بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر لحين انتهاء هذه الأزمة القاهرية الطارئة.

كما اتفقت الغرفتين على التواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما خلال هذه الفترة والأيام المقبلة عبر توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحي وتوافقها فيما تقدمه من أغذية ومشروبات مع المعايير والاشتراطات الخاصة بصحة سلامة الغذاء الآمن.

حضر الاجتماع، هشام وهبة عضو مجلسي غرفة المنشآت السياحية، وشعبة السياحة والطيران والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة، ومراد سامي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة.​