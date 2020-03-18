"إحنا أقوى من الكورونا".. مبادرة توزع 25 طن كلور لتطهير المنشآت بأكتوبر وزايد

كتب - أحمد مسعد:

أطلق متطوعون بمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، مبادرة اليوم الأربعاء لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر توزيع ما يقرب من ٢٥ طن من الكلور المخفف لاستخدامات التطهير، على دور العبادة من مساجد وكنائس والإدارة الصحية والمستشفى العام والمدارس والعديد من الخدمات الجماهيرية بمدينة الشيخ زايد.

وأنشأ المتطوعون، صفحة على موقع فيسبوك بهدف التواصل لنشر فكرة المبادرة، تحت شعار "مع بعض نقدر.. احنا أقوى من الكورونا".

وأكد المتطوعون أنهم أطلقوا أولى مبادراتهم بجهودهم الذاتية، لمواجهة فيروس كورونا، لافتين إلى أن فاعلية اليوم تأتي في إطار مجموعة من المبادرات والفاعليات التي سيقوم بها الجروب من خلال التعاون بين أعضاءه والتكامل مع الجروبات الأخرى لتفعيل المشاركة المجتمعية.