البداية بالغردقة.. السياحة تبدأ تطهير وتعقيم المنشآت السياحية (صور)

كتب – يوسف عفيفي:

بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بجميع أنواعها، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بمحافظة الغردقة، على أن تبدأ الأسبوع المقبل بالفنادق الموجودة بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتنفذها فرق خاصة لكل فندق تم تدريبها وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير، باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتجري هذه الفرق، تطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفندق كل ٣ ساعات وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأكد فوزي أن شركة ألمانية تفحص الفنادق للتأكد من أن اجراءات التطهير والتعقيم تتم وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتي تبدأ من فترة الوقاية إلى فترة اكتشاف الإصابة وما بعدها.

ومن المقرر أن تبدأ شركة أخرى عملها بعد غد الجمعة بمحافظة الأقصر، للعمل على تطهير الفنادق والتأكد من صحة ودقة خطوات التعقيم الصحيحة فيها وضمان كفاءتها، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم في الفنادق واجراء الاختبارات الخاصة بال swamp tests من مناطق انتقائية في الفنادق (غرف الضيوف، الأماكن العامة، المطاعم، والكافيتريات، والأماكن الترفيهية).

وأكد فوزي، أن الشركة ستقوم أيضاً بتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى في حالة وجود حالة إصابة في الفندق عن طريق تدريب العاملين وعمل محاكاة بالعدوى الفيروسية، كما سيتم عمل برامج توعية للعاملين بالفنادق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.