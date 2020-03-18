طلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على صالونات التجميل الشعبية

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة، موجة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن ضعف الرقابة على صالونات التجميل والنوادي الصحية الشعبية وتسببها في انتشار الأمراض.

وأوضحت أبوالسعد، في طلبها أن وزارة الصحة أطلقت مبادرة للحد من انتشار العدوى والتي استهدفت القضاء على بؤر العدوى استكمالا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وذلك بصالونات التجميل والنوادي الصحية، ولكن صدى تلك الحملات والمبادرات لم تصل للأحياء الشعبية التي تنتشر فيها صالونات التجميل التي أصبحت مركزا لانتقال العديد من العدوى نتيجة الاستعانة بأدوات تجميل غير منظفة ويتم استعمالها أكثر من مرة لعدد من المواطنين.

وأكدت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن استخدام أدوات التجميل كالشفرات والأدوات المعدنية، والفوط، وغيرها من عناصر التجميل، إذا تم استعمالهم أكثر من مرة لعدد من الأشخاص ستؤدي إلى الانتقال السريع للعدوى بين المواطنين مما يؤدي إلى الإصابة بالفيروسات الكبدية، وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، لا سيما وأن تلك الأدوات يتم استخدامها على الجسد مباشرة دون تنظيف مستمر لها.

وطالبت بتحرك عاجل ضد الصالونات المخالفة للتعليمات، والتي تعمل خارج إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروسات المعدية خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتشديد الرقابة على هذه الصالونات وسحب تراخيص للصالونات المخاالفة االغير ملتزمة بالتعليمات، وتكثيف حملات التفتيش على تلك المناطق.