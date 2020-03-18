التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال 3 أيام

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، عن تعرض البلاد بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد الى أجزاء من محافظات الوجه البحري.

وقالت الصفحة الرسمية للمركز عبر "فيس بوك" اليوم، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر خلال الفترة من ١٦ مارس وحتى ١٨ مارس الجاري، موضحة أن اليوم الثلاثاء، يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد الى أجزاء من محافظات الوجه البحري، على أن تشهد البلاد غدا الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يشهد يوم الخميس المقبل، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.