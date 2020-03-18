الإسكان تعلن موعد إعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

‫حددت وزارة الإسكان يوم الأحد 5 إبريل المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بدلاً من الحي التاسع، بمدينة بنى سويف الجديدة، والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك للعملاء الذين قاموا باستكمال سداد مقدم الحجز.

‫وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 صباحاً : 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية.

وتابع: سيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للسادة العملاء غير الراغبين فى دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أى مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.‬