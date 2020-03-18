"التضامن" تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أسعار (حج الجمعيات)

كتب – يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان أسعار حج الجمعيات للموسم الجديد حتى الآن رغم إغلاق باب التقديم يوم الخميس المقبل 19 مارس الجاري.

وقال عبد الموجود لمصراوي، إن ذلك يرجع إلى تأخر رد الجانب السعودي بخصوص طلب وزارة التضامن الاجتماعي بتحسين بعض الخدمات الخاصة بالمشاعر وحساب التكلفة لضمها على السعر النهائي لكل مستوى من مستويات حج الجمعيات، ومن الوارد تأخرهم نتيجة تعليق العمرة مؤقتا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضا، عدم حصول وزارة التضامن الاجتماعي على رد من شركة مصر للطيران بخصوص أسعار تذاكر الطيران، ومن الوارد تأخرهم أيضا نتيجة تعليق العمرة والرحلات مؤقتا بسبب فيروس كورونا، وما زالت المخاطبات جارية، وفي حال وصول الـرد ستضم للتكلفة الإجمالية لأسعار المستويات الأربعة وتعلن مباشرة للجميع.

وأشار عبد الموجود، إلى اعتزام الوزارة لخفض أسعار حج الجمعيات لهذا العام، وهناك مستويات ستكون نسبة التقليل فيها كبيرة وتشعر المواطنين بانخفاض الأسعار وهناك مستويات أخرى تم تحسين الخدمات فيها عن العام السابق لتعطي للمواطن خدمة أكثر وفي نفس الوقت السعر لن يكون أغلى من الماضي.

وأكد أنه في حال تقليل الأسعار ستكون نفس المسافات من الحرمين بعد التعاقد مع الفنادق الموجودة في الشوارع الرئيسية بالحرم، حيث جاءت أبعد مسافة من الحرم كيلو و100 متر بالمنطقة المركزية في مكة، وفي المنطقة المركزية الشمالي بحد أقصى 300 متر بالمدينة وعدم وجود مطالع.

وتابع: إن تقدم نحو 16 ألف مواطن خلال الأيام الماضية هو رقم ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، وربما يرجع ذلك إلى إن فتح باب التقديم تزامن مع ظهور فيروس كورونا وتعليق العمرة، ما جعل هناك مخاوف لدى المواطنين بشأن التقديم من عدمه، مشيرا إلى أن مد باب فترة التقديم جاء بناء على طلب المواطنين وعلى غرار وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأعداد المتقدمة غطت عدد التأشيرات المطروحة على مستوى الجمهورية، ومع نهاية التقديم نأمل أن تصل الأعداد لما كانت عليه في الأعوام السابقة، مؤكدا أن إجراء القرعة الإلكترونية ستكون بنهاية الشهر الجاري لاختيار عدد 12 ألف فائز.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التقديم لحج الجمعيات يوم 23 فبراير الماضي، وحتى يوم 10 مارس الجاري، ثم أصدرت قرارا بمـد فترة تلقي طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس، لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.