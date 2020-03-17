البرلمان يستثني 3 فئات من العمل لمدة أسبوعين بسبب كورونا

كتب - أحمد علي:

قرر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، استثناء الفئات الأولي بالرعاية من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، بمنحهم إجازة لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء 17 مارس.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس مساء أمس الاثنين، وفي ضوء القرار 20 لسنة 2020 الخاص بتخفيض ساعات العمل والعمل بنصف طاقة العاملين بالمجلس لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الفئات العامل المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلي، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي.

وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا، أو التي ترعي ابنًا أو بنتًا ذا إعاقة أيًا كان عمره.

وأكد أن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة قانونًا أو تؤثر علي أي من مستحقات الموظف المالية.