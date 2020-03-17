وزير الأوقاف: ترويج الشائعات خيانة للدين والوطن

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ترويج أية شائعات بشأن فيروس كورونا المستجد أو غيرها خيانة للدين والوطن.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الثلاثاء: "الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان التي تعد خيانة للدين والوطن، ثم الحذرَ الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة".

وقال "ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع؛ لأنه شتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل".

وتابع "في الوقت الذي نأخذ فيه بأقصى الأسباب، ينبغي أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل)، مؤمنين بأن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها".