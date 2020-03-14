تعقيم المبنى الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب

كتب- محمد عبيد:

نفذت شركة مصر الطيران، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة، اليوم السبت، إجراءات تعقيم وتطهير للمبنى الإداري الخاص بالشركة، شملت مداخل ومخارج المبنى، وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات.

وامتدت لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن عمليات التعقيم والتطهير التي تنفذها الوزارة بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالميًا.​