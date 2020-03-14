رئيس الوزراء يكشف كمية الأمطار التي سقطت على مصر في يومين
06:16 م السبت 14 مارس 2020
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أكثر من نصف مليار متر مكعب مياه سقطت على مصر طوال أيام موجة الطقس السيئ.
وأضاف مدبولي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتعويض كل المضارين من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد بداية من يوم الخميس الماضي.
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