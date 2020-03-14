رئيس الوزراء يناشد الطلاب عدم الخروج من المنازل طوال فترة تعليق الدراسة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تناشد المواطنين بعدم نزول الطلاب أو خروجهم من المنازل طوال فترة تعليق الدراسة تجنبًا للتجمعات، مضيفًا أن قرار تعليق الدراسة اتخذ في الأساس لتجنب مزيدًا من الإصابات بفيروس "كورونا".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أعداد الإصابة في مصر مازالت تحت قليلة وتحت السيطرة.

وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارًا اليوم السبت، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غدٍ الأحد.