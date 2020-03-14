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مدبولي: توجيه لوزارة الداخلية بإغلاق كافة المراكز التعليمية لمدة أسبوعين

06:05 م السبت 14 مارس 2020
مدبولي: توجيه لوزارة الداخلية بإغلاق كافة المراكز التعليمية لمدة أسبوعين

الدكتور مصطفى مدبولى

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه وجه وزارة الداخلية، بإغلاق كافة المراكز التي تمارس نشاطًا تعليميًا، بالتوازي مع قرار تعليق الدراسة الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن أعداد الإصابة في مصر مازالت قليلة وتحت السيطرة.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا اليوم السبت، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غدٍ الأحد.

مصطفى مدبولي المراكز التعليمية السيسي فيروس كورونا

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