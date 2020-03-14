بالصور- غرق طريق الاتوستراد "حلوان - مايو"
05:45 م السبت 14 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- علاء أحمد:
شهد طريق اﻷوتوستراد "حلوان - مايو"، اليوم السبت، كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر حالة التقلبات الجوية التي بدأت منذ الخميس الماضي.
والتقطت عدسة "مصراوي"، صورًا للمياه المتراكة في الطريق.
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