بالصور- غرق طريق الاتوستراد "حلوان - مايو"

بالصور- لماذا تغير لون نهر النيل إلى الأصفر؟.. مسئول بالري يجيب

"مهمة العزل".. قصة طبيبة رافقت سيدة المنصورة إلى الإسماعيلية قبل وفاتها

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

شهد طريق اﻷوتوستراد "حلوان - مايو"، اليوم السبت، كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر حالة التقلبات الجوية التي بدأت منذ الخميس الماضي.

والتقطت عدسة "مصراوي"، صورًا للمياه المتراكة في الطريق.