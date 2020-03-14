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بالصور- غرق طريق الاتوستراد "حلوان - مايو"

05:45 م السبت 14 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

شهد طريق اﻷوتوستراد "حلوان - مايو"، اليوم السبت، كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر حالة التقلبات الجوية التي بدأت منذ الخميس الماضي.

والتقطت عدسة "مصراوي"، صورًا للمياه المتراكة في الطريق.

طريق الاتوستراد الأمطار الطقس الطقس السيئ منخفض التنين

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