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الكنيسة تنعى ضحايا السيول بـ"زرايب ١٥ مايو".. وتؤكد: نتابع لحظة بلحظة

04:42 م السبت 14 مارس 2020
الكنيسة تنعى ضحايا السيول بـ"زرايب ١٥ مايو".. وتؤكد: نتابع لحظة بلحظة

تشييع جثمان ضحايا منطقة الزرايب


كتب- مصطفى علي:

نعت إيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس اليوم السبت وفاة 12 شخصًا بمنطقة زرايب 15 مايو بسبب موجة الطقس السيئ، مؤكدة أن الأنبا بيسنتي أسقف حلوان يترأس صلوات القداس على أرواح ستة من الضحايا المسيحيين بكنيسة الأنبا شنودة ومارمرقس بـ15 مايو.

وأكد بيان الكنيسة، أن القمص ميخائيل جرجس وكيل الإيبارشية يتابع الأحداث لحظة بلحظة مع أهالى المنكوبين.

وشهدت مدينة 15 مايو حادثًا مأسويًا بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 7 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها ما أدى لانهيارها.

ضحايا السيول الزرايب إيبارشية حلوان

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