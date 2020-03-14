الكنيسة الإنجيلية: فريق لدعم وإغاثة متضرري السيول بـ"زرايب ١٥ مايو"

كتب مصطفى علي:

تصوير- علاء أحمد:

قال يوسف إدوار، مدير المكتب الإعلامي للطائفة الإنجيلية بمصر والمتحدث باسم رئيس الطائفة، إن المجمع المعمداني الإنجيلي، قرر تشكيل فريق لدعم وإغاثة المتضررين من قبل مجمع كنائس المجمع المعمداني في منطقة زرايب 15 مايو، بالتنسيق مع الطائفة الإنجيلية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: نصلي إلى الله بأن يمنح التعزية والصبر لذوى الضحايا، وأن يمد يديه بالشفاء العاجل لكل المُصابين والمتضررين على مستوى الجمهورية، كما نصلي أن يحفظ الله مصر وأهلها في أمن وسلام.

كانت منطقة 15 مايو قد شهدت، أمس وأمس الأول، سيولا جراء سقوط أمطار غزيرة؛ ما تسبب في انهيار منازل عديدة وخسائر في الأرواح.