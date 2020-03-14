عودة الأمطار الثلاثاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد - الاثنين - الثلاثاء)، على مختلف أنحاء الجمهورية.

الأحد

يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشيورة الكثيفة صباحًا تصل حد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون عادية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة الكبرى 23 14

الوجه البحري 22 13

السواحل الشمالية الغربية 21 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 16

شمال الصعيد 23 12

جنوب الصعيد 27 14

الاثنين

يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على مختلف الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة الكبرى 23 14

الوجه البحري 22 13

السواحل الشمالية الغربية 21 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 16

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد 31 15

الثلاثاء

يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح ما بين معتدلة إلى نشطة على مختلف المناطق مع وجود شبورة مائية صباحًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة الكبرى 21 13

الوجه البحري 20 12

السواحل الشمالية الغربية 18 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 16

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد 30 15