الإقليمي لعلوم الفضاء: قمر طيبة 1 ساعد على التنبؤ بموجة الطقس السيئ

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن إطلاق مصر للقمر الصناعي طيبة 1 ساعد في التنبؤ بالسيول وحالة الطقس السيئة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين.

وأضاف، في تصريح خاص لمصراوي، أن القمر الصناعي طيبة 1 والذي تم إطلاقه نوفمبر الماضي واستقر في مداره وأصبح يرسل الصور بعد إطلاقه بـ3 شهور غطى مصر على مدار الساعة، ويغطي منطقة كبيرة في الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا.

وأوضح: ساهمت الصور التي أرسلها وكذلك القمر الصناعي ايجيبت سات 1 في معرفة أماكن سقوط الأمطار ومدى غزارتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بإرسال المعلومات لأجهزة الإنذار المبكر للتنبيه باتخاذ الإجراءات وتوجيه جهود الإغاثة.

وسادت محافظات الجمهورية موجة من الطقس السيئ يومي الخميس والجمعة ما خلف 20 حالة وفاة جراء الموجة السيئة، بحسب ما قال رئيس الوزراء.