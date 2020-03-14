كميات كبيرة.. صرف مياه الأمطار بمحمية وادي دجلة داخل النيل (صور)

بعد موجة الطقس السيئ.. وزير السياحة والآثار يتفقد شارع المعز

لماذا تغير لون نهر النيل إلى الأصفر؟.. مسئول بالري يجيب

"مهمة العزل".. قصة طبيبة رافقت سيدة المنصورة إلى الإسماعيلية قبل وفاتها

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة البيئة في تصريف مياه الأمطار المتراكمة داخل محمية وادي دجلة بمنطقة المعادي بالقاهرة، إلى نهر النيل من خلال مجرى السيل، في إطار الحرص على الاستغلال الجيد لمياه الأمطار.

وينشر مصراوي مجموعة من الصور تبين كثافة مياه الأمطار في مجرى السيل والتي حولته إلى نهر مصغر.

وكانت وزارة البيئة أغلقت خلال الأيام الماضية كافة المحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك تجنبًا لأي خسائر محتملة نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد.