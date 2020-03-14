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كميات كبيرة.. صرف مياه الأمطار بمحمية وادي دجلة داخل النيل (صور)

02:41 م السبت 14 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة البيئة في تصريف مياه الأمطار المتراكمة داخل محمية وادي دجلة بمنطقة المعادي بالقاهرة، إلى نهر النيل من خلال مجرى السيل، في إطار الحرص على الاستغلال الجيد لمياه الأمطار.

وينشر مصراوي مجموعة من الصور تبين كثافة مياه الأمطار في مجرى السيل والتي حولته إلى نهر مصغر.

وكانت وزارة البيئة أغلقت خلال الأيام الماضية كافة المحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك تجنبًا لأي خسائر محتملة نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد.

صرف مياه الأمطار محمية وادي دجلة وزارة البيئة نهر النيل

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