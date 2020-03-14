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وزارة النقل: استمرار غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

02:26 م السبت 14 مارس 2020
وزارة النقل: استمرار غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء شرم الشيخ

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة النقل، انتظام حركة الملاحة في موانيء الإسكندرية ودمياط والسويس وسفاجا ونويبع والغردقة ، اليوم السبت، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية.

وأفاد بيان للوزارة بانتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية والخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق اليوم السبت، فضلا عن انتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري لإزالة آثار الأمطار من الطرق، مع استمرار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأكد البيان أن وزير النقل المهندس كامل الوزير يتلقى على مدار الساعة تقارير من كافة الجهات التابعة للوزارة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن انتظام الحركة بكافة وسائل النقل والمواصلات التابعة، كما يتابع الوزير استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من جميع محطات المترو والسكة الحديد وتقديم كافة التسهيلات للركاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ووجه الوزير بضرورة استمرار تواجد مسئولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة مع انتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، كما وجه باستمرار رفع حالة الاستعداد بالموانيء البحرية.

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