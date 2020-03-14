بفريق من الحرب الكيميائية بالجيش.. تعقيم وتطهير كليات جامعة عين شمس- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم عدد من مبانى ومنشآت جامعة عين شمس، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عمليات إزالة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين على بعض مبانى ومنشآت الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفريق من إدارة الأزمات والحرب الكيمائية بالقوات المسلحة، بناءً على تكليف من القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتفقد عبدالغفار مبنى كلية طب الأسنان، والعيادات واستراحة المرضى، كما تفقد عيادة طب الفم وعلاج اللثة وغرفة المحاكاة والمدرجات.

وحرص الوزير على الاطمئنان على سير عمليات التعقيم والتطهير لمباني كلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة، والتي يقوم بها فريق عمل من الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.

ووجه الوزير بضرورة سحب وإزالة المياه المتراكمة أمام مباني الكليات، والعمل على إتمام عمليات التنظيف بشكل أسرع، وذلك استعدادًا لانتظام الدراسة واستقبال الطلاب، غدا الأحد.

وقدم اللواء محمد أحمد حجازي مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة شرحا تفصيليا للوزير، لطريقة تعقيم وتطهير مباني الكليات ومنشآت الجامعة، والتأكيد على عمل أجهزة التعقيم بشكل جيد للقيام بمهمتها، مشيرًا إلى أن المهمة تضم 7 ضباط و56 جنديًا من قوات الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة.