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بعد غد .. "التموين" توقع اتفاقية شراكة مع "رانچيس" الفرنسية لإدارة أسواق الجملة

02:09 م السبت 14 مارس 2020
بعد غد .. "التموين" توقع اتفاقية شراكة مع "رانچيس" الفرنسية لإدارة أسواق الجملة

علي المصيلحي وزير التموين

القاهرة- أ ش أ:

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توقيع عقد شراكة مع شركة (رانچيس) الفرنسية لإدارة أسواق الجملة بحضور سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، ورئيس وكالة التنمية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أنه سيتم عرض وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولي من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة وذلك بتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات بتحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات ،مما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة ،وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.

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وزارة التموين علي المصيلحي أسواق الجملة رانچيس

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