بكاء وصراخ وحسرة.. الحزن يخيم على أهالي ضحايا منطقة الزاريب

كتب - محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد ونادر نبيل

دموع وصراخ وحسرة ومحاولات للمواساة... مشاهد رسمتها ملامح أهالي ضحايا انهيار عدة منازل في منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحي بحلوان، نتيجة مياه الأمطار الشديدة التي أغرقت المنازل، وأدت إلى انهيار عدد منها.

10 ضحايا شُيعت جثامينهم، اليوم السبت، أجبرتهم ظروف حياتهم على البقاء بالقرب من مجرى السيل بـ15 مايو، نفس المجرى الذي أنقذ حياة الآلاف من المواطنين من سكان المنطقة الجنوبية بالقاهرة كان السبب في إزهاق أرواح 10 أشخاص.

وشاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، بجنازة ضحايا انهيار منازل منطقة الزرايب بـ15 مايو بحي حلوان، نتيجة السيول التي تعرضت لها المحافظة.

وتواصل نيابة التبين و15 مايو، التحقيق في واقعة انهيار منازل منطقة الزرايب، والتي وصل عدد الضحايا فيها إلى 10 حالات، وتبين من المعاينة الأولية أن المنازل كانت عبارة عن "عشش" عشوائية وموجودة في مخرات السيول حيث تسببت الأمطار الغزيرة في تجريف البيوت مما أدى إلى انهيارها.