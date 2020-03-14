وزير الزراعة: غدا بدء تفعيل منظومة "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارا من غد الأحد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة "التابلت" ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة "إي فاينانس".

ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعي المصري الذي يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة في هاتين المحافظتين 615 ألفا و227 كارتا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وفي ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" في محافظتي الشرقية والبحيرة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة أنه قد سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج بإجمالي عدد جمعيات 959 جمعية وعدد كروت تبلغ 642 ألفا و 206 كروت، وبذلك يكون عدد الجمعيات التي تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية بإجمالي عدد كروت تبلغ مليون و257 ألفا و433 كارتا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظومة تسهم في توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كي تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد وزير الزراعة أنه بناء على متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في أهمية الإسراع بالانتهاء من استكمال المنظومة في كافة المحافظات سيتم البدء في المرحلة الثالثة والتي تشمل محافظات أخرى وهي القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والأقصر والتي وصلت بها نسبة تدقيق المساحات إلى نسبة مرتفعة ويبلغ عدد الجمعيات بهذه المحافظات 1574 جمعية ومتوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور، وبذلك يكون بعد استكمال المرحلة الثالثة قد تم تنفيذ حوالي 63% من إجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية وسوف تستمر المتابعة لاستعمال المنظومة فى كل المحافظات تباعا.