وزير السياحة والآثار: الأمطار لم تؤثر في قصر البارون



كتب- محمد عاطف:

بدأ صباح اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جولة تفقدية في بعض المواقع الأثرية للاطمئنان على سلامتها بعد موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد على مدار الأيام الماضية.

ووصل منذ قليل "العناني" إلى قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، يرافقه العديد من قيادات وزارة الآثار على رأسهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وأكد "العناني" أن قصر البارون لم يتأثر بكمية الأمطار التي هطلت عليه اليومين الماضيين، لأنه مصمم على أن يتحمل كافة أحوال الجو السيئ والطوارئ دون أن يؤثر ذلك على المبنى نفسه أو على محتوياته.

وقال العناني، يوجد في المبنى عدد كبير من مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار بالمبنى أو تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي مربوطة بشبكة صرف المطر بالمنطقة، وإنني موجود هنا اليوم للتأكد من كفاءة هذه الشبكة.