رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد سير العمل لشبكات الصرف الصحي

كتب- محمد عبدالناصر:

قام المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بتفقد سير العمل لشبكات الصرف الصحي وأعمال الصيانة الجارية بالمحطات، ومنظومة النظافة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز للمشروعات والمرافق، ومديرو إدارات التنمية والتشغيل والصيانة بالجهاز.

وتفقد المهندس محمد القصري، ومرافقوه خلال جولتهم، الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية وأرض المخازن، الأحياء السكنية بالمدينة، ومناطق إبنى بيتك (أ ، ب ، ج)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات من أعمال، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع القطاعات بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتكثيف أعمال الزراعة بواجهة المدينة.

وقال القصرى، إن مدينة النوبارية الجديدة، شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة فى أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء لما لها من مردود إيجابى فى الحفاظ على البيئة من التلوث، ولا سيما المناطق السكنية بواجهة المدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً للنهوض بالمدينة لتكون فى مقدمة مدن الجيل الأول.